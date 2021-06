Ascolti TV | Domenica 27 giugno 2021. Boom Belgio-Portogallo (7,9 mln – 38.9% Rai1 – 1,2 mln – 6.1% Sky), The Winner Is 10%. L’ultima di Domenica In: 17.5%-16.7% (Di lunedì 28 giugno 2021) Belgio-Portogallo Nella serata di ieri, Domenica 28 giugno 2021, su Rai1 l’incontro di calcio Belgio-Portogallo valevole per gli ottavi di finale di Euro 2020 ha conquistato 7.917.000 spettatori pari al 38.9% di share (pre e post gara nel complesso: 4.914.000 – 26.8%). Su Canale 5 la replica di The Winner Is ha raccolto davanti al video 1.627.000 spettatori pari al 10% di share. Su Rai2 Delitti in Paradiso ha catturato l’attenzione di 1.251.000 spettatori con il 6.3%. Su Italia1 la replica di Colorado ha intrattenuto ... Leggi su davidemaggio (Di lunedì 28 giugno 2021)Nella serata di ieri,28, sul’incontro di calciovalevole per gli ottavi di finale di Euro 2020 ha conquistato 7.917.000 spettatori pari al 38.9% di share (pre e post gara nel complesso: 4.914.000 – 26.8%). Su Canale 5 la replica di TheIs ha raccolto davanti al video 1.627.000 spettatori pari al 10% di share. Su Rai2 Delitti in Paradiso ha catturato l’attenzione di 1.251.000 spettatori con il 6.3%. Su Italia1 la replica di Colorado ha intrattenuto ...

Advertising

MondoTV241 : Ascolti TV di domenica 27 giugno 2021: volano gli Europei, male The Winner is #ascoltiTV - SerieTvserie : Ascolti tv domenica 27 giugno 2021 - tvblogit : Ascolti tv domenica 27 giugno 2021 - fabiofabbretti : #BelgioPortogallo fa il pieno su Rai1 con 7,9 milioni e il 38.9% di share. #TheWinnerIs in replica al 10%. Bene Rai… - zazoomblog : Ascolti TV Domenica 27 giugno 2021 - #Ascolti #Domenica #giugno -