Ascolti Tv 27 giugno: Lukaku e Ronaldo fanno il record e gli italiani ora sanno cosa gli tocca. Scotti in replica salva l’onore di Canale5 (Di lunedì 28 giugno 2021) Ascolti Tv calcio: Olanda-Repubblica Ceca alle 18, solo su Sky, a 935mila spettatori ed il 7,3% con l’inattesa eliminazione degli orange I Motori e il ciclismo, con la seconda tappa del Tour de France hanno provato ieri – almeno in day time, domenica 27 giugno – a scalfire la centralità degli Europei di calcio, che hanno proposto Olanda-Repubblica Ceca alle 18.00 (solo su Sky a 935mila spettatori ed il 7,3% con l’inattesa eliminazione degli orange) e, soprattutto, Belgio-Portogallo alla sera sia su Rai1 che sulla pay con quasi 9,3 milioni di spettatori complessivi ed il 45,5%. La partita terminata uno a zero per i belgi, con l’eliminazione di Cristiano ... Leggi su tvzoom (Di lunedì 28 giugno 2021)Tv calcio: Olanda-Repubblica Ceca alle 18, solo su Sky, a 935mila spettatori ed il 7,3% con l’inattesa eliminazione degli orange I Motori e il ciclismo, con la seconda tappa del Tour de France hanno provato ieri – almeno in day time, domenica 27– a scalfire la centralità degli Europei di calcio, che hanno proposto Olanda-Repubblica Ceca alle 18.00 (solo su Sky a 935mila spettatori ed il 7,3% con l’inattesa eliminazione degli orange) e, soprattutto, Belgio-Portogallo alla sera sia su Rai1 che sulla pay con quasi 9,3 milioni di spettatori complessivi ed il 45,5%. La partita terminata uno a zero per i belgi, con l’eliminazione di Cristiano ...

