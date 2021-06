Arsenal: Arteta è alla ricerca del “nuovo Tierney” (Di lunedì 28 giugno 2021) Mikel Arteta è alla ricerca del nuovo Kieran Tierney. Dopo l’addio di Hector Bellerin, in procinto di scegliere l’Inter, la società londinese è alla ricerca di un terzino di valore che faccia da sostituto dello scozzese. Lo spagnolo avrà molto da lavorare, soprattutto in difesa: i Gunners devono assolutamente migliorare in quella zona del campo perchè nelle ultime stagione i problemi provengono soprattutto da lì. Il mercato dunque deve virare verso un nuovo terzino, che vada ad accompagnare Kieran Tierney, nella non facile missione di ... Leggi su sport.periodicodaily (Di lunedì 28 giugno 2021) MikeldelKieran. Dopo l’addio di Hector Bellerin, in procinto di scegliere l’Inter, la società londinese èdi un terzino di valore che faccia da sostituto dello scozzese. Lo spagnolo avrà molto da lavorare, soprattutto in difesa: i Gunners devono assolutamente migliorare in quella zona del campo perchè nelle ultime stagione i problemi provengono soprattutto da lì. Il mercato dunque deve virare verso unterzino, che vada ad accompagnare Kieran, nella non facile missione di ...

Advertising

MarcoYera : @Damiano__89 @Prisco23934474 Dai Damiano.. ma di che parliamo dai, sostituire Hakimi con Bellerin è come Thiago Mot… - Damiano__89 : @MarcoYera @Prisco23934474 Bellerin ha giocato 30 partite quest'anno, più della metà da titolare. Cedric a 10 non c… - sportface2016 : #Arsenal, #Arteta esalta #Tierney: 'Il suo rinnovo è una grande notizia, qualità e professionalità' - SBuffalov : Leggo che l'Arsenal cerca di liberarsi di Guendouzi (scad. '22) che è tra i tanti in pessimi rapporti con Arteta. C… - Cucciolina96251 : RT @LeBombeDiVlad: ??? #Arsenal, #CalvertLewin è il sogno di #Arteta ?? Un big potrebbe fargli spazio #LBDV #LeBombeDiVlad #Calciomercato… -