Arnautovic al Bologna | ci siamo | arriva l’annuncio di Sabatini

(Di lunedì 28 giugno 2021), un matrimonio che s’ha da fare. Ad annunciarlo è stato proprio il coordinatore delle aree tecniche delWalterdurante un’intervista al “Il Messagero“.per unda Europa Walterscatenato. Come al solito mai banale l’ex ds della Roma ha parlato in esclusiva a “Il Messagero” soffermandosi sui prossimi acquisti rossoblu ma non solo. Queste alcune delle sue parole: “ha tutto, non ha bisogno di niente. Anche la squadra è buona, ma le manca sfacciataggine, prepotenza. Per questo ...

Advertising

TuttoMercatoWeb : Bologna, Sabatini: 'Arnautovic un rissaiolo e i rissaioli mi piacciono. Per questo lo prendiamo' - CB_Ignoranza : Il ds del Bologna conferma così l'arrivo di Arnautovic ?? - Cucciolina96251 : RT @Toro_News: ?? | CALCIOMERCATO #SerieA, i movimenti di #calciomercato delle altre squadre - AntoMargiotta : RT @CB_Ignoranza: Il ds del Bologna conferma così l'arrivo di Arnautovic ?? - Toro_News : ?? | CALCIOMERCATO #SerieA, i movimenti di #calciomercato delle altre squadre -

Ultime Notizie dalla rete : Arnautovic Bologna

al: 'ha tutto, non ha bisogno di niente. Anche la squadra: è buona, ma manca un po' di prepotenza. Per questo prendiamo, è un rissaiolo e a me i rissaioli ...SUAL- "ha tutto, non ha bisogno di niente. Anche la squadra: è buona, ma manca un po' di prepotenza. Per questo prendiamo, è un rissaiolo e a me i rissaioli ...Il direttore tecnico del Bologna ha di fatto confermato l’acquisto dell’attaccante austriaco: “A questa squadra manca carattere, lo prendiamo per questo”. E arriva anche Bonifazi ...L'attaccante della Federcalcio austriaca Marko Arnautovic potrebbe trasferirsi da Shanghai in Europa all'FC Bologna. È possibile che il suo precedente ...