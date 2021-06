Argentina, allarme Romero: fastidio ad un ginocchio. Le condizioni (Di lunedì 28 giugno 2021) Argentina in allarme per le condizioni di Cristian Romero: ecco le ultime notizie sul difensore dell’Atalanta L’Argentina viaggia spedita in Copa America e ha centrato la qualificazione ai quarti di finale dove potrebbe trovare l’Ecuador. Nelle ultime ore però sale la preoccupazione per Cristian Romero. Come riporta Tyc Sports, il difensore dell’Atalanta avrebbe riposato lo stesso contro la Bolivia ma nell’ultimo allenamento avrebbe accusato un fastidio al ginocchio che fanno suonare l’allarme per la nazionale di Scaloni. L’Atalanta ... Leggi su calcionews24 (Di lunedì 28 giugno 2021)inper ledi Cristian: ecco le ultime notizie sul difensore dell’Atalanta L’viaggia spedita in Copa America e ha centrato la qualificazione ai quarti di finale dove potrebbe trovare l’Ecuador. Nelle ultime ore però sale la preoccupazione per Cristian. Come riporta Tyc Sports, il difensore dell’Atalanta avrebbe riposato lo stesso contro la Bolivia ma nell’ultimo allenamento avrebbe accusato unalche fanno suonare l’per la nazionale di Scaloni. L’Atalanta ...

