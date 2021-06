Antonella Elia contro Vera Gemma: “sembri una pornostar”, scoppia la rissa (FOTO) (Di lunedì 28 giugno 2021) Vera Gemma condivide una FOTO piccante su Instagram A quanto pare ad Antonella Elia non è piaciuto per nulla l’ultimo post che l’ex naufraga Vera Gemma ha condiviso sul suo account Instagram. L’attrice romana ed ex protagonista dell’Isola dei Famosi 2021 ha postato uno scatto in cui ha ha fatto vedere ai follower il prosperoso L'articolo proviene da KontroKultura. Leggi su kontrokultura (Di lunedì 28 giugno 2021)condivide unapiccante su Instagram A quanto pare adnon è piaciuto per nulla l’ultimo post che l’ex naufragaha condiviso sul suo account Instagram. L’attrice romana ed ex protagonista dell’Isola dei Famosi 2021 ha postato uno scatto in cui ha ha fatto vedere ai follower il prosperoso L'articolo proviene da KontroKultura.

gossipblogit : Antonella Elia, critiche per un commento ad una foto di Vera Gemma: “Sembri una pornostar!” - ElisaDiGiacomo : Vera Gemma provocante sui social, Antonella Elia punge: 'Non è un po' troppo?' - MiScoccioTroppo : CHI DICE CHE HANNO FATTO BENE A CACCIARE ANTONELLA LEI SBAGLA PERCHÉ ERA L UNIKA A DIRE LE COSE COME STAVANO SENZA… - GioxPex : Scusate ma vinco: Antonella Elia. - DonnaGlamour : Fabio Fulco papà e la lite social tra Vera Gemma e Antonella Elia: le news di gossip del weekend! -