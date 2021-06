Anticipazioni New Amsterdam, ultima puntata 29 giugno: il ritorno di Helen (Di lunedì 28 giugno 2021) Mercoledì 29 giugno cala il sipario su questa terza ed emozionante stagione di New Amsterdam. Le Anticipazioni rivelano che saranno due ultimi episodi emozionanti, in cui le certezze di Max Goodwin vacilleranno. Il dottore dovrà fare i conti con i suoi suoceri e con la perdita della fede nuziale. L'ospedale, invece, avrà il suo bel daffare con un guasto al frigo che rischierà di mandare in malora mille dosi di vaccino. New Amsterdam, Anticipazioni ultima puntata: brutto guasto in ospedale Gli ultimi due episodi di New Amsterdam saranno ricchi di suspense. ... Leggi su tvpertutti (Di lunedì 28 giugno 2021) Mercoledì 29cala il sipario su questa terza ed emozionante stagione di New. Lerivelano che saranno due ultimi episodi emozionanti, in cui le certezze di Max Goodwin vacilleranno. Il dottore dovrà fare i conti con i suoi suoceri e con la perdita della fede nuziale. L'ospedale, invece, avrà il suo bel daffare con un guasto al frigo che rischierà di mandare in malora mille dosi di vaccino. New: brutto guasto in ospedale Gli ultimi due episodi di Newsaranno ricchi di suspense. ...

