Anteprima Festival Vicino/lontano mercoledì 30 giugno

(Di lunedì 28 giugno 2021) Nel conto alla rovescia per la 17^ edizione del2021, la serata di30– sarà nel segno dell’umanità e della collaborazione più che decennale delcon Medici Senza Frontiere. Una serata davvero speciale sarà dedicata ai 50 anni di attività dell’organizzazione medico-umanitaria Premio Nobel per la pace 1999. La serata inizia alle 19.00 nella chiesa di San Francesco con la proiezione del docufilm di Stéphane Santini e Géraldine André “Egoisti” – voce narrante Stefano Accorsi – che raccoglie le toccanti testimonianze ...

Presentato in anteprima mondiale al Festival Internazionale del Film di Varsavia, e passato all'ultima edizione della Festa del Cinema di Roma – primo film lituano in assoluto presentato alla ... Middle East Now, River to River Florence Indian Film Festival, mentre il Nice Festival proporrà ... OF DANI KARAVAN di Barak Heymann MARTEDÌ 29 GIUGNO PATTI IN FLORENCE di Edoardo Zucchetti... Dal 30 giugno al 4 luglio ospiti: Stefano Mancuso, Irene Grandi, Antonio Mazzeo, Giovanna Melandri, Franco Berrino e molti altri ...