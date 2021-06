Anche i Biologi potranno vaccinare contro il Covid. Protestano Medici e Infermieri. (Di lunedì 28 giugno 2021) Accordo in Toscana e Umbria per accelerare la campagna vaccinale anti-Covid. Ora Anche i Biologi potranno inoculare. Protestano gli Infermieri e i Medici. Anche la categoria professionale dei Biologi farà parte della rete dei vaccinatori anti Covid. Nei prossimi giorni sarà firmato l’accordo tra la Regione Toscana e l’organizzazione sindacale di riferimento. E’ quanto annuncia la collega Maria Antonietta Cruciata su Toscana Notizie. Intanto, nell’ultima seduta di Giunta, su proposta dell’assessore alla sanità Simone ... Leggi su cityroma (Di lunedì 28 giugno 2021) Accordo in Toscana e Umbria per accelerare la campagna vaccinale anti-. Orainoculare.glie ila categoria professionale deifarà parte della rete dei vaccinatori anti. Nei prossimi giorni sarà firmato l’accordo tra la Regione Toscana e l’organizzazione sindacale di riferimento. E’ quanto annuncia la collega Maria Antonietta Cruciata su Toscana Notizie. Intanto, nell’ultima seduta di Giunta, su proposta dell’assessore alla sanità Simone ...

