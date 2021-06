Ancelotti vuole Koulibaly al Real Madrid: spunta la volontà del giocatore (Di lunedì 28 giugno 2021) Kalidou Koulibaly sul calciomercato, Ancelotti ed il Real Madrid che monitorano la situazione. Secondo Gazzetta l’allenatore italiano ha chiesto a Florentino Perez di presentare un’offerta al Napoli per Koulibaly. Aurelio De Laurentiis attende che qualcuno si faccia avanti, ma serve investire tanto per portare via il cartellino del calciatore senegalese che ha un contratto con il Napoli fino al 2023. Nei prossimi giorni è in programma un contatto tra Fali Ramadani ed il Napoli per cercare di chiarire la situazione e magari fare definitivamente chiarezza sulla vicenda. Calciomercato: Kouliblay voglia di ... Leggi su napolipiu (Di lunedì 28 giugno 2021) Kalidousul calciomercato,ed ilche monitorano la situazione. Secondo Gazzetta l’allenatore italiano ha chiesto a Florentino Perez di presentare un’offerta al Napoli per. Aurelio De Laurentiis attende che qualcuno si faccia avanti, ma serve investire tanto per portare via il cartellino del calciatore senegalese che ha un contratto con il Napoli fino al 2023. Nei prossimi giorni è in programma un contatto tra Fali Ramadani ed il Napoli per cercare di chiarire la situazione e magari fare definitivamente chiarezza sulla vicenda. Calciomercato: Kouliblay voglia di ...

