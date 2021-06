Allerta caldo africano sull’Italia | punte di 46 gradi al Sud | primi bollini rossi

(Di lunedì 28 giugno 2021) Ilnon molla la presa, anzi nei pmi giorni è atteso un nuovo boom delle temperature, con i termometri che potranno salire fino a 46sulle regioni meridionali. Ma ovunque farà molto: 36in Emilia e Lazio, 37 in Toscana. La fase “di fuoco” è attesa tra mercoledì 30 giugno e giovedì 1 luglio: le aree più roventi le troveremo in Sicilia dove la colonnina di mercurio arriverà a 45-46, come ad esempio a Siracusa. Seguiranno a ruota la Calabria e la Puglia con obiettivo 40arancione in 13 ...

meteo in Campania - La Protezione civile della Campania ha emanato un avviso di criticità per rischio meteo da 'ondata di calore' . A partire dalle 8 di lunedì 28 giugno e fino alle 20 di ...Spread the love Ancoratorrido in città Redazione ? 28 Giugno 2021 Un lunedì di temperature roventi a Roma, con una ...meteo per l'afa. Per martedì 29 giugno, festa patronale, sono ...Definita come la più alta temperatura mai raggiunta prima in Canada, si stanzia a 46,1°C (115F) il picco raggiunto domenica 27 giugno, in un villaggio nella Columbia Britannica.Le più calde d’Italia nei prossimi giorni saranno Campobasso, Ancona e Catania, dove da oggi 28 giugno a mercoledì 30 giugno sono previste ...