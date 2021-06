Alle elezioni in Francia Le Pen non prende nemmeno una regione (Di lunedì 28 giugno 2021) Questo è un estratto di Europa Ore 7 di lunedì 28 giugno, la newsletter di David Carretta realizzata con Paola Peduzzi e Micol Flammini, grazie a una partnership con il Parlamento europeo. Se vuoi ricevere la versione integrale iscriviti qui Ritorno al 2015 in Francia, ma Le Pen non conquista il PACA Il secondo turno delle elezioni regionali in Francia ieri ha confermato il ritorno alla vecchia politica. La mappa dei risultati è uguale a quella delle regionali del 2015: i candidati dei gollisti dei Républicains e del Partito socialista hanno conservato le loro regioni. La notizia del giorno è che il Rassemblement National di ... Leggi su ilfoglio (Di lunedì 28 giugno 2021) Questo è un estratto di Europa Ore 7 di lunedì 28 giugno, la newsletter di David Carretta realizzata con Paola Peduzzi e Micol Flammini, grazie a una partnership con il Parlamento europeo. Se vuoi ricevere la versione integrale iscriviti qui Ritorno al 2015 in, ma Le Pen non conquista il PACA Il secondo turno delleregionali inieri ha confermato il ritorno alla vecchia politica. La mappa dei risultati è uguale a quella delle regionali del 2015: i candidati dei gollisti dei Républicains e del Partito socialista hanno conservato le loro regioni. La notizia del giorno è che il Rassemblement National di ...

