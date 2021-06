"All'avvocato mancano i soldi". Domenico De Masi, la scomoda verità su Giuseppe Conte: se la ride Beppe Grillo? (Di lunedì 28 giugno 2021) Professor De Masi, secondo lei come va fa finire? Giuseppe Conte lascia o trova un accordo con Beppe Grillo? «Credo che in questo momento sia quasi impossibile fare una previsione. Di sicuro Conte è molto ferito dal modo con cui Grillo ha trattato la faccenda: l'ha ridicolizzato e Conte è un professore universitario, ha un suo aplomb». Perché lo ha trattato così? Gli è scappata la frizione o era una scelta deliberata? «Grillo ci tiene realmente a mantenere in mano il timone del Movimento. Si è visto sottratto della funzione di Garante, ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 28 giugno 2021) Professor De, secondo lei come va fa finire?lascia o trova un accordo con? «Credo che in questo momento sia quasi impossibile fare una previsione. Di sicuroè molto ferito dal modo con cuiha trattato la faccenda: l'ha ridicolizzato eè un professore universitario, ha un suo aplomb». Perché lo ha trattato così? Gli è scappata la frizione o era una scelta deliberata? «ci tiene realmente a mantenere in mano il timone del Movimento. Si è visto sottratto della funzione di Garante, ...

Advertising

Geronim33455189 : @LEP_OFFICIAL @GiovanniToti Un avvocato che non sa che la mascherina all’aperto non è mai stata obbligatoria e giubila anche ... pietà! - danielelau_ : @simone76272773 @sunkencondos @Alfrez__ @Gianni2The @polizia04194441 @poliziadistato Marta ho inviato gli screen al… - ant_s16 : @borghi_claudio @FedericoMirabe1 Nella mia città c'è un famoso avvocato che la mascherina all'aperto la portava già… - consacrata_vita : Vedo che quando non si hanno argomenti fondati nei dibattiti ecclesiali, si dà dell'ignorante in modo generalizzato… - Mercurimc : RT @ilva87161350: @miaudit @diamiladi @AnnaRagosta @ImSophiaPLMS @AlmiraUva @ritamay1 @PasqualeTotaro @GucciPatrizia @OriettasRecipes @Elen… -