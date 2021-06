(Di lunedì 28 giugno 2021) Laha lanciato unper la diffusione di unche invita a scaricare il '' chiedendo però, per poterlo fare, di inserire i propri dati bancari. '...

Advertising

MediasetTgcom24 : Allarme polizia postale: gira WhatsApp con falso messaggio Green Pass #GreenPass - Monicavda83 : RT @MediasetTgcom24: Allarme polizia postale: gira WhatsApp con falso messaggio Green Pass #GreenPass - jimihendrix1980 : RT @MediasetTgcom24: Allarme polizia postale: gira WhatsApp con falso messaggio Green Pass #GreenPass - Gazzettino : Whatsapp, messaggio truffa per falso Green Pass: allarme della Polizia postale - cronaca_news : Messaggio su whatsapp per falso green pass: chiede i dati bancari, ma è una frode. Allarme Polizia postale… -

Ultime Notizie dalla rete : Allarme polizia

Un messaggio whatsapp che invita a scaricare il green pass e chiede di inserire i propri dati bancari: è l'lanciato dallapostale.whatsapp: messaggio per un falso green pass chiede dati bancari, ma è frode 'Negli ultimi giorni numerosi utenti stanno segnalando la ricezione del seguente messaggio - spiega ...Ennesima truffa su whatsapp durante la pandemia . Girava da giorni un messaggio che invitava a scaricare il green pass chiedendo agli utenti i dati bancari: a lanciare l'è stata lapostale , secondo cui negli ultimi giorni molte persone stanno segnalando la ricezione del seguente messaggio: 'In questo link puoi scaricare il certificato verde Green Pass ...Ennesima truffa su whatsapp durante la pandemia. Girava da giorni un messaggio che invitava a scaricare il green pass chiedendo agli utenti i dati bancari: a lanciare l'allarme è stata la Polizia ...Arriva l’estate, occhio alle truffe. Da polizia postale e Airbnb ecco i consigli per prenotare la casa vacanza. L’estate 2021 è alle porte e tra vaccini e Green Pass gli italiani guardano alle vacanze ...