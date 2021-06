Alla Coca Cola il 30% del Caffè Vergnano. Il brand torinese sarà distribuito all'estero (Di lunedì 28 giugno 2021) Importante accordo tra il Caffè Vergnano e la Coca Cola : il colosso americano distribuirà in esclusiva i prodotti della storica torrefazione piemontese, fondata nel 1882, a livello internazionale, ... Leggi su quotidiano (Di lunedì 28 giugno 2021) Importante accordo tra ile la: il colosso americano distribuirà in esclusiva i prodotti della storica torrefazione piemontese, fondata nel 1882, a livello internazionale, ...

Advertising

discoradioIT : A Coca-Cola il 30 per cento del Caffè Vergnano. La governance resta alla famiglia che guida il gruppo da 135 anni.… - classcnbc : CAFFÈ VERGNANO CEDE IL 30% A COCA-COLA Caffè Vergnano ha siglato un accordo con #CocaCola Hbc per distribuzione es… - DanyRoss70 : RT @AntonioCorsa: Mi pareva una stronzata. E infatti lo era. La storia di Ronaldo che avrebbe provocato 4 miliardi di perdite alla Coca Col… - iwtwyasxx1d : @LIK3IW0ULD quando viene quello in spiaggia che passa e ci stanno tanti gusti aaa piango, granita alla coca cola >>>> - N3W__ANG3L : come fate a preferire la coca cola alla pepsi scusate? -