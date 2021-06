Alitalia: 'decollo' Ita ad ottobre, sciolto nodo biglietti (Di lunedì 28 giugno 2021) Il decollo di Ita, la nuova compagnia che prenderà il posto di Alitalia, è previsto per ottobre. Nel frattempo è in arrivo un nuovo prestito ponte ed è stato sciolto il nodo dei biglietti 'emessi ma ... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 28 giugno 2021) Ildi Ita, la nuova compagnia che prenderà il posto di, è previsto per. Nel frattempo è in arrivo un nuovo prestito ponte ed è statoildei'emessi ma ...

Ryanair attacca Alitalia per gli aiuti ma è sotto inchiesta a Londra per rimborsi di voli cancellati ... non ancora operativa, che dovrebbe rilevare parte delle attività di Alitalia. Il piano prevede una aprtenza con 47 aerei passegegri, il decollo operativo di Ita è slittato più volte, adesso si ...

Alitalia, gli slot nel mirino delle low cost WizzAir punta ad alcuni slot di Alitalia nel corto e medio raggio e l’obiettivo di ritornare ai livelli-pre-Covid ...

