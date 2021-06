Alfredino | Giacomo Ferrara | “Spero che l’arte torni forte nella nostra cultura perché insegna l’empatia”

Leggi su movieplayer

(Di lunedì 28 giugno 2021) La video intervista a, Valentina Romani e Daniele La Leggia, protagonisti di, serie in quattro parti sulla storia di Alfredo Rampi. Arriva su Sky Cinema e Now Tv in due parti, il 21 giugno e il 28 giugno,, serie in quattro puntate di Marco Pontecorvo scritta da Barbara Petronio e Francesco Balletta, che racconta la storia di Alfredo Rampi, bambino di sei anni caduto in un pozzo artesiano vicino Frascati, lungo la via di Vermicino, il 10 giugno 1981. Dopo tre giorni di tentativi per salvarlo, Alfredo Rampi morì in fondo a quel buco a 60 metri di profondità, il tutto ripreso dalle ...