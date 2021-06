Alberto Matano e La Vita in Diretta, il conduttore ha le idee chiare: l’obiettivo per la nuova stagione (Di lunedì 28 giugno 2021) Alberto Matano traccia un bilancio dell’edizione de La Vita in Diretta appena conclusasi, raccontandosi in un’intervista a La Repubblica. Il conduttore spiega come il format abbia dovuto adattarsi all’emergenza Covid, con l’assenza di pubblico in studio, ma ha anche nuove idee per la prossima stagione. “l’obiettivo è spettinarla un po’ di più“, ammette. Alberto Matano reduce da La Vita in Diretta Alberto Matano è reduce da una fortunatissima ... Leggi su thesocialpost (Di lunedì 28 giugno 2021)traccia un bilancio dell’edizione de Lainappena conclusasi, raccontandosi in un’intervista a La Repubblica. Ilspiega come il format abbia dovuto adattarsi all’emergenza Covid, con l’assenza di pubblico in studio, ma ha anche nuoveper la prossima. “è spettinarla un po’ di più“, ammette.reduce da Lainè reduce da una fortunatissima ...

