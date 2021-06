Albano | concerti annullati all’estero | “Vi svelo il motivo”

(Di lunedì 28 giugno 2021) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies., iper un grande eventovengono: il cantante spiega che cos’è successo.; il cantante spiega che cosa sta accadendo: “Purtroppo i casi di Covid stanno aumentando”. A dare la notizia è l’artista di Cellino San Marco che il 6 giugno si sarebbe dovuto esibire in Ungheria, a

Advertising

MusicalnewsC : Seven-Holding London dell'italiano Efrem Sagrada produce i concerti a Bucarest di Albano & Romina e di Zucchero… - MusicalnewsC : @efremsagrada Le date sono l’11 Novembre 2021 per Albano & Romina, mentre per Zucchero si parla del 7 Luglio ma del… -

Ultime Notizie dalla rete : Albano concerti

Il programma propone fino all'autunno inoltrato 13in 13 Comuni del Piemonte con oltre 40 ... Fulvio(Consorzio Piemonte Jazz) e la Fondazione Piemonte dal Vivo. Il festival è ...... il cantante di Cellino San Marco è stato costretto a rinviare i suoiall'estero. Il ...Carrisi, "come ha trascorso il suo compleanno". A 78 anni: l'incredibile rivelazione della figlia ...Albano, concerti annullati all’estero; il cantante spiega che cosa sta accadendo: “Purtroppo i casi di Covid stanno aumentando”. A dare la notizia è l’artista di Cellino San Marco che il 6 giugno si s ...Il popolare cantante pugliese Albano Carrisi doveva essere il 6 giugno scorso in Ungheria per cantare al Campionato del Judo Mondiale, ma l’appuntamento è saltato. Sui motivi che hanno portato allo st ...