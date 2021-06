Agenti arrestati per violenze sui detenuti, il gip: “Orribile mattanza”. La chat dei poliziotti: “Li abbattiamo con i vitelli. Domate il bestiame” (Di lunedì 28 giugno 2021) Bisognava “domare il bestiame” e per questo è stata messa in atto una “Orribile mattanza“. È il giudice per le indagini preliminare di Sana Maria Capua Vetere (Caserta) che conia una definizione da lager per quello che accadeva nel carcere della cittadina campana e per cui sono state emesse 52 misure cautelari (8 arresti in carcere, 18 arresti ai domiciliari, 3 obblighi di dimora e 23 interdizioni dall’esercizio del pubblico ufficio). detenuti costretti a passare in un corridoio di Agenti, con caschi e manganelli, fatti inginocchiare e colpiti di spalle per tutelare l’anonimato dei picchiatori per esempio. ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 28 giugno 2021) Bisognava “domare il” e per questo è stata messa in atto una ““. È il giudice per le indagini preliminare di Sana Maria Capua Vetere (Caserta) che conia una definizione da lager per quello che accadeva nel carcere della cittadina campana e per cui sono state emesse 52 misure cautelari (8 arresti in carcere, 18 arresti ai domiciliari, 3 obblighi di dimora e 23 interdizioni dall’esercizio del pubblico ufficio).costretti a passare in un corridoio di, con caschi e manganelli, fatti inginocchiare e colpiti di spalle per tutelare l’anonimato dei picchiatori per esempio. ...

