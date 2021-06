Aeroporto di Bergamo, rinnovata certificazione per prevenzione Covid-19 (Di lunedì 28 giugno 2021) (Teleborsa) – SACBO, società di gestione dell’Aeroporto di Bergamo, si è vista riconoscere da TÜV SÜD, uno dei più prestigiosi organismi di certificazione, il rinnovo del riconoscimento HYGIENE SYNOPSIS di piena e corretta applicazione delle misure di prevenzione dal rischio Covid-19 negli ambienti aeroportuali sia ad accesso ai passeggeri sia negli uffici direzionali e di scalo. Il rinnovo della certificazione, già ottenuta nel luglio 2020, porta la data del 23 giugno 2021. Il percorso metodologico che ha condotto al riconoscimento HYGIENE SYNOPSIS si fonda sui sistemi di gestione ... Leggi su quifinanza (Di lunedì 28 giugno 2021) (Teleborsa) – SACBO, società di gestione dell’di, si è vista riconoscere da TÜV SÜD, uno dei più prestigiosi organismi di, il rinnovo del riconoscimento HYGIENE SYNOPSIS di piena e corretta applicazione delle misure didal rischio-19 negli ambienti aeroportuali sia ad accesso ai passeggeri sia negli uffici direzionali e di scalo. Il rinnovo della, già ottenuta nel luglio 2020, porta la data del 23 giugno 2021. Il percorso metodologico che ha condotto al riconoscimento HYGIENE SYNOPSIS si fonda sui sistemi di gestione ...

