Addio Milan | sfuma il primo obiettivo di mercato | andrà in Premier

La Serie A sembrava ad un passo per Junior Firpo del Barcellona, grazie all'interesse del Milan, ma alla fine il giocatore firmerà col Leeds. sfuma, con ogni probabilità, uno dei primi obiettivi di mercato del Milan in questa sessione di calciomercato. Stando a quanto riferisce 'SPORT', il Barcellona è vicino a siglare l'accordo per la Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

AlfredoPedulla : L’addio di #Berardi al #Sassuolo in questa sessione di mercato è probabile, alle condizioni giuste. Ci sono stati s… - FcInterNewsit : Gianmarco Tognazzi e l'addio indigesto di Calhanoglu al Milan: 'Non ricordo il nome del turco' - MilanPress_it : @tatsdowie dice addio al Milan ?? Buona fortuna per il futuro ?? - Ukhilal1957 : RT @Milan_ACF: Dopo Simic e Rask anche Dowie dice addio al Milan ?? - motenashino : RT @Milan_ACF: Dopo Simic e Rask anche Dowie dice addio al Milan ?? -