Addio al bonus vacanze: non saranno riaperte le domande, nè prorogato l’uso (Di lunedì 28 giugno 2021) PagoPa aspetta l’ok dell’agenzia delle?Entrate per inviare un promemoria all’oltre milione di famiglie che ha scaricato il voucher senza utilizzarlo Leggi su ilsole24ore (Di lunedì 28 giugno 2021) PagoPa aspetta l’ok dell’agenzia delle?Entrate per inviare un promemoria all’oltre milione di famiglie che ha scaricato il voucher senza utilizzarlo

Advertising

luigiscorca : RT @leftiscooler: Addio cashback. Non sono un fan di bonus e rimborsi, ma alla misura vanno riconosciuti due enormi meriti: aver spinto più… - remiromi1 : RT @leftiscooler: Addio cashback. Non sono un fan di bonus e rimborsi, ma alla misura vanno riconosciuti due enormi meriti: aver spinto più… - SoniaVigoson : RT @leftiscooler: Addio cashback. Non sono un fan di bonus e rimborsi, ma alla misura vanno riconosciuti due enormi meriti: aver spinto più… - Phrancescoo : RT @leftiscooler: Addio cashback. Non sono un fan di bonus e rimborsi, ma alla misura vanno riconosciuti due enormi meriti: aver spinto più… - AlessandroSali4 : RT @GiovanniLanzi2: #cashback addio. Un'altra delle pensate dell'avvocato del pueblo. Stop alle regalie a pioggia, bonus vacanze, bonus mon… -