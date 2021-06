Acerbo | “Il governo e il parlamento hanno il dovere di bloccare l’annunciato aumento delle bollette di gas e elettricità”

(Di lunedì 28 giugno 2021) ROMA – “Ile ilildidi gas e. Non aveva detto Draghi che è il momento di dare e non di prendere? Vale solo per i milionari? L’ennesimo inaccettabile– questa volta del 12 e del 21% – dimostra che la privatizzazione e la liberalizzazione sono state solo una fregatura, l’ennesima riforma neoliberista bipartisan fallimentare. Ci avevano promessomeno care, invece abbiamo avuto soltanto ...

Advertising

rifondazione20 : ACERBO (PRC-SE): GOVERNO BLOCCHI AUMENTO BOLLETTE. NON ERA IL TEMPO DI DARE? -

Ultime Notizie dalla rete : Acerbo governo

Abruzzoweb.it

PESCARA - 'Ile il parlamento hanno il dovere di bloccare l'annunciato aumento delle bollette di gas e elettricità'. Lo scrive, in una nota, Maurizio, segretario nazionale di Rifondazione Comunista, ...Mentre si costituisce l'asse Roma - Berlino che porterà alla Seconda Guerra Mondiale, l'... Tradito dal Duce, a quei tempi "solo" giornalista di sinistra e in realtà informatore del...ROMA - "Il governo e il parlamento hanno il dovere di bloccare l'annunciato aumento delle bollette di gas e elettricità. Non aveva detto Draghi che è il ...PESCARA – “Il governo e il parlamento hanno il dovere di bloccare l’annunciato aumento delle bollette di gas e elettricità”. Lo scrive, in una nota, Maurizio Acerbo, segretario nazionale di Rifondazio ...