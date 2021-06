Accusato di pedofilia e pornografia minorile, il dipendente comunale resta in carcere (Di lunedì 28 giugno 2021) Castano Primo (Milano) - Resterà ancora in isolamento nel carcere di San Vittore, Pasquale Buffardi, il dipendente del Comune di Castano Primo arrestato con l'accusa di pornografia minorile, ... Leggi su ilgiorno (Di lunedì 28 giugno 2021) Castano Primo (Milano) - Resterà ancora in isolamento neldi San Vittore, Pasquale Buffardi, ildel Comune di Castano Primo arto con l'accusa di, ...

GeMa7799 : Milano, la condanna per pedofilia più alta nella storia d'Italia: l'orco che si fingeva... ragazzina. Un 48enne del… - Etextrasaltato : @riri_rudeboy Quando morirai spammeró tutto questo per rendere viva la tua memoria sperando di non essere accusato di pedofilia - s_killer89 : @liveindies @Maya83285828 @Gianmar26145917 @francesco088661 3.2) E finora l'FBI sta indagando su gente tipo Matt Ga… - Aspromonte71 : @minarisviolet @Napole_tano @VincenzoLombar1 Che ha stuprato? Chi lo ha accusato di pedofilia? - LelloPinto : RT @LelloPinto: Infangato, usato come bancomat, vilipeso, ingiuriato, accusato di pedofilia, ricattato #MichaelJackson ha subíto di tutto.… -