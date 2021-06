Advertising

SPatuanelli : Chiuso l’accordo politico sulla nuova #PAC. Una riforma storica e strutturata che non si realizzava da oltre 30 ann… - fattoquotidiano : Il Movimento 5 stelle intende tenere il punto sulla riforma della giustizia penale - MasterblogBo : #websuggestion #italy #notizie #flash Accordo Ue sulla Politica Agricola Comune, Patuanelli: 'Riforma storica' - - CorriereCitta : Accordo Ue sulla Politica Agricola Comune, Patuanelli: “Riforma storica” - sab_italianoDOC : RT @SPatuanelli: Chiuso l’accordo politico sulla nuova #PAC. Una riforma storica e strutturata che non si realizzava da oltre 30 anni. Elem… -

Ultime Notizie dalla rete : Accordo sulla

Il ministro delle Politiche agricole, Stefano Patuanelli , ha espresso la sua soddisfazione per l'riforma della PAC raggiunto la scorsa settimana a Bruxelles. "Forse non siamo totalmente consapevoli di quanto sia importante questo momento, di quanto sia storica una riforma completa ...L'Italia, insieme a Francia e Spagna, ha invitato la Commissione Ue a presentare già nel 2021, e non 2022 come previsto dall'riforma, un rapporto sui livelli massimi dei residui dei ...Intanto l’Europa si accorda sulle politica agricola comune “Per la prima volta nella storia, le istituzioni europee si sono accordate su una riforma della politica agricola comune (Pac) che tiene ...(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 28 giu - "I motivi di soddisfazione dell'architettura generale del compromesso sulla Pac sono superiori ai punti su cui si potevano trovare soluzioni migliori, s ...