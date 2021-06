Abilitazione come personale educativo, non ad accesso a Concorso a cattedra straordinario e graduatorie ad esaurimento. Consiglio di Stato ribalta sentenza Tar (Di lunedì 28 giugno 2021) Non è irragionevole, secondo il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (sentenza 23/06/2021 n. 04814), la scelta operata dal legislatore che non ha ritenuto di “confondere” tra personale educativo e personale docente nella individuazione dei legittimati a partecipare al Concorso straordinario 2018. La netta differenza delle mansioni esercitate, cui corrisponde la diversità anche dei percorsi abilitanti, non consente di equiparare, ai fini dell’inserimento nelle GAE, il personale educativo al restante ... Leggi su orizzontescuola (Di lunedì 28 giugno 2021) Non è irragionevole, secondo ildiin sede giurisdizionale (23/06/2021 n. 04814), la scelta operata dal legislatore che non ha ritenuto di “confondere” tradocente nella individuazione dei legittimati a partecipare al2018. La netta differenza delle mansioni esercitate, cui corrisponde la diversità anche dei percorsi abilitanti, non consente di equiparare, ai fini dell’inserimento nelle GAE, ilal restante ...

