A Roma il summit della coalizione anti-Isis, Di Maio: 'Battaglia non è finita, Italia stanzierà altri 24 milioni'. Blinken: 'Attenzione all'Africa' (Di lunedì 28 giugno 2021) La pandemia globale ha concentrato su di sé le attenzioni delle potenze mondiali, ma le sfide alla sicurezza interna e, in special modo, nell'area mediorientale rimangono al centro dell'agenda delle cancellerie mondiali. Una su tutte, la guerra contro lo Stato Islamico. Così la ministeriale della coalizione anti-Daesh a Roma, co-presieduta da Luigi Di Maio e dal Segretario di Stato americano, Antony Blinken, ha ribadito la necessità di portare avanti la lotta a Isis in Iraq e Siria ed espanderla anche nell'area del Sahel. E l'Italia, oltre ...

