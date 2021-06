A Quiet Place 2: brividi in vetta al box office italiano estivo (Di lunedì 28 giugno 2021) A Quiet Place 2, fortunato sequel dell'horror di John Krasisnki campione d'incassi negli USA, debutto in vetta al box office italiano, ma gli incassi stentano a decollare. Debutto in pole position al box office italiano per l'horror **A Quiet Place 2, che arriva sui nostri schermi incassando 329.000 euro da 392 sale, con una media per sala di 840 euro, in una situazione che fatica a sbloccarsi vuoi per l'emergenza sanitaria vuoi per la calura estiva che invita gli italiani a preferire la spiaggia alle sale. Qui trovate la recensione di A ... Leggi su movieplayer (Di lunedì 28 giugno 2021) A2, fortunato sequel dell'horror di John Krasisnki campione d'incassi negli USA, debutto inal box, ma gli incassi stentano a decollare. Debutto in pole position al boxper l'horror **A2, che arriva sui nostri schermi incassando 329.000 euro da 392 sale, con una media per sala di 840 euro, in una situazione che fatica a sbloccarsi vuoi per l'emergenza sanitaria vuoi per la calura estiva che invita gli italiani a preferire la spiaggia alle sale. Qui trovate la recensione di A ...

