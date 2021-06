A Olbia la presentazione del nuovo libro di don Gianni Sini

(Di lunedì 28 giugno 2021) (Visited 1 times, 1 visits today) Notizie Simili: I 7 errori da evitare quando si va in banca a… I 15 luoghi in Italia che ti fanno sentire… Torna ala rassegna letteraria Sul ...

Il nuovo libro di don Gianni Sini. Venerdì 2 luglio alle 19 e 30 a, in piazza Nostra Signora de La Salette, si terrà ladel libro dal titolo " Taci! Esci da Lui, gli esorcismi nel vangelo di Marco, a cura di don Gianni Sini, Sugarco Edizioni. Un ...... l'approfondimento della storia di Arzachena; il finanziamento di un'opera letteraria celebrativa;id libri tematici sulla lingua gallurese e sulle origini storiche del Comune; mostre, ...Olbia. Tornano le presentazioni di libri e torna l'appuntamento con un argomento interessante e delicato. Venerdì 2 luglio alle 19:30 a Olbia, in ...Olbia. I membri dell’associazione culturale Asteras sono in procinto di rimettersi in viaggio per far conoscere più da vicino la prima ...