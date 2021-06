A Napoli, il 2 luglio, la presentazione di “Io vedo il mare”, il libro-inchiesta di Luca Maurelli (Di lunedì 28 giugno 2021) Sarà presentato il 2 luglio, al Palazzo Reale di Napoli, ‘Io vedo il mare‘, il libro-inchiesta di Luca Maurelli che racconta la tragica morte di Simon Gautier, nel 2019. Il giovane studente della Sorbona di Parigi scomparve durante un’escursione a piedi su un costone roccioso di San Giovanni a Piro, nel Golfo di Policastro, in Cilento. Il suo corpo fu ritrovato dopo nove giorni. Maurelli racconta i retroscena dell’episodio di cronaca, con testimonianze, documenti inediti e ricostruzioni dettagliate della dinamica dell’incidente e del ... Leggi su ilnapolista (Di lunedì 28 giugno 2021) Sarà presentato il 2, al Palazzo Reale di, ‘Ioil‘, ildiche racconta la tragica morte di Simon Gautier, nel 2019. Il giovane studente della Sorbona di Parigi scomparve durante un’escursione a piedi su un costone roccioso di San Giovanni a Piro, nel Golfo di Policastro, in Cilento. Il suo corpo fu ritrovato dopo nove giorni.racconta i retroscena dell’episodio di cronaca, con testimonianze, documenti inediti e ricostruzioni dettagliate della dinamica dell’incidente e del ...

Advertising

napolista : Appuntamento alle 15 alla Fiera del Libro “NapoliCittàLibro” alla presenza dell’autore e dei legali di Simon Gautie… - aleihxa : @fuorimoda_ a me ieri è uscito il post dell’arcigay napoli dove diceva il 3 luglio ora non so - Pidgin_Edizioni : Si torna in fiera: Pidgin Edizioni al Napoli Città Libro, dal 1° al 4 luglio nel Palazzo Reale, allo stand 64.… - Enzocann : @vucciria79 A Napoli dobbiamo metterla ancora fino al 31 Luglio - smartyteacher : RT @brunellocanessa: Giovedì 1 luglio vi racconterò attraverso la mia anima rock in musica il talento del più grande cantautore italiano d… -

Ultime Notizie dalla rete : Napoli luglio Riccardo Muti: 'Sono stanco della vita, preferisco togliermi di mezzo' Il maestro Riccardo Muti tra un mese esatto, il 28 luglio, compirà 80 anni, ma si avvicina a questo traguardo non con la felicità attesa. Nato a Napoli per volere della madre, il direttore d'orchestra ha rilasciato un'intervista a Il Corriere della ...

Cinema all'aperto gratis all'Institut français di Napoli per l'evento 'Cinema al femminile tra Italia e Francia' Riepilogo informazioni 'Cinema al femminile tra Italia e Francia': Dove : Terrazza dell'Institut Français Napoli, Via Francesco Crispi, 86, 80121 Napoli NA Quando : Ogni lunedì fino al 26 luglio alle ...

Napoli Città Libro, 120 eventi a Palazzo Reale da 1 luglio ANSA Nuova Europa Torre Annunziata, alla scoperta dei tesori di Oplonti Una passeggiata alla scoperta delle bellezze note e meno note di Torre Annunziata. L’iniziativa “ScopriAmo Napoli e dintorni”, organizzata dalla Onlus Less, impegnata nella lotta all’esclusione social ...

Il giallo sulla morte dell'escursionista Simon Gautier LUCA MAURELLI, IO VEDO IL MARE. LA VERA STORIA DI SIMON GAUTIER CHE SI SMARRI' CON DOSTOEVSKIJ SU UN SENTIERO DEL CILENTO (Guida Editori, pp. 157, euro 12). "Da qui io vedo il mare, potete aiutarmi pe ...

Il maestro Riccardo Muti tra un mese esatto, il 28, compirà 80 anni, ma si avvicina a questo traguardo non con la felicità attesa. Nato aper volere della madre, il direttore d'orchestra ha rilasciato un'intervista a Il Corriere della ...Riepilogo informazioni 'Cinema al femminile tra Italia e Francia': Dove : Terrazza dell'Institut Français, Via Francesco Crispi, 86, 80121NA Quando : Ogni lunedì fino al 26alle ...Una passeggiata alla scoperta delle bellezze note e meno note di Torre Annunziata. L’iniziativa “ScopriAmo Napoli e dintorni”, organizzata dalla Onlus Less, impegnata nella lotta all’esclusione social ...LUCA MAURELLI, IO VEDO IL MARE. LA VERA STORIA DI SIMON GAUTIER CHE SI SMARRI' CON DOSTOEVSKIJ SU UN SENTIERO DEL CILENTO (Guida Editori, pp. 157, euro 12). "Da qui io vedo il mare, potete aiutarmi pe ...