A Houston la prima residenza per anziani LGTBQ nel Sud degli Usa (Di lunedì 28 giugno 2021) Il centro Law Harrington, prima residenza nel Sud degli Stati Uniti per anziani LGBTQ (Lesbiche, Gay, Bisessuali, Trans e Queers) ha aperto a Houston, in Texas: ben 112 appartamenti e qualche spazio ... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 28 giugno 2021) Il centro Law Harrington,nel SudStati Uniti perLGBTQ (Lesbiche, Gay, Bisessuali, Trans e Queers) ha aperto a, in Texas: ben 112 appartamenti e qualche spazio ...

sgallione1 : 27 Giugno 1987 Whitney Houston con il suo album 'Whitney' è la prima donna nella storia della discografia americana… - MaxxGhe : RT @MaxxGhe: 27/06/1987. Con “I Wanna Dance With Somebody (Who Loves Me)”: - MariaMaselli9 : RT @rmc_official: L'album 'Whitney' debutta immediatamente al numero 1 della classifica statunitense. Prima volta per un'artista donna! #… - rosariarenna : RT @rmc_official: L'album 'Whitney' debutta immediatamente al numero 1 della classifica statunitense. Prima volta per un'artista donna! #… - MaxxGhe : 27/06/1987. Con “I Wanna Dance With Somebody (Who Loves Me)”: -