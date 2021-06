A Gaza il concerto tra le macerie della torre dei media Al-Shuruq | i musicisti si esibiscono di fronte al palazzo distrutto a maggio – Video

Advertising

ilfattovideo : A Gaza il concerto tra le macerie della torre dei media Al-Shuruq: i musicisti si esibiscono di fronte al palazzo d… -

Ultime Notizie dalla rete : Gaza concerto

Agenzia ANSA

ad_dyn A unrock, Nir Orbach del partito Yamina di Bennett ha visto la luce dell'unità. ... Ariel Sharon ha evacuato gli insediamenti dinel 2005. Netanyahu ha riconosciuto uno stato ...non è che in questo periodo io faccia unal giorno. Di tempo libero ne ho, quindi lo ... Facemmo mettere dei maxischermi nella Striscia die a Tel Aviv per far sì che i bambini palestinesi ...Il regista conferma le sue intenzioni di porre fine alla sua gloriosa carriera: «Difficile fare meglio alla mia età».Steven Spielberg e la moglie Kate Capshaw hanno donato 1 milione di dollari (837mila euro) a favore del L.A. Education Recovery Fund. Con l'aiuto aggiuntivo della Wasserman Foundation e di altre organ ...