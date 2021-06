“A Cecilia non piace questa foto…”. Ignazio Moser e l’ex naufraga insieme: ah! E lui mette subito le mani avanti (Di lunedì 28 giugno 2021) Per un po’ di tempo sono stati lontani e adesso non si staccano più l’uno dall’altra. Terminata l’Isola dei Famosi e terminato il periodo di quarantena, Ignazio Moser si riprende la sua quotidianità con la fidanzata Cecilia Rodriguez. Di recente si sono immortalati nelle acque antistanti Polignano a Mare e non resistono alla tentazione di scambiarsi effusioni bollenti. Lui mostra il fisico scolpito e non importa se non ha più una folta capigliatura sensuale, a Chechu piace anche rasato. Lei in bikini è sempre bellissima. Mentre Belen Rodriguez trascorre le vacanze sul lago di Como a pochi passi da casa, in attesa ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 28 giugno 2021) Per un po’ di tempo sono stati lontani e adesso non si staccano più l’uno dall’altra. Terminata l’Isola dei Famosi e terminato il periodo di quarantena,si riprende la sua quotidianità con la fidanzataRodriguez. Di recente si sono immortalati nelle acque antistanti Polignano a Mare e non resistono alla tentazione di scambiarsi effusioni bollenti. Lui mostra il fisico scolpito e non importa se non ha più una folta capigliatura sensuale, a Chechuanche rasato. Lei in bikini è sempre bellissima. Mentre Belen Rodriguez trascorre le vacanze sul lago di Como a pochi passi da casa, in attesa ...

fanpage : Cecilia Strada ha deciso di fare coming out sul suo profilo Facebook - TrgMedia : Tutto il cinema che non puoi non vedere questa estate: al Cortile di Santa Cecilia torna Cdcinema - valtiberina : Tutto ... - kievskaya_mr : @ceciliaa_mr tu non sei cecilia - Sere3dLib : RT @martina20047130: @Sere3dLib @martina18414926 Es Giulia e pier che sono belli vivono e hanno sempre bramato per questo mondo. Cecilia, C… -