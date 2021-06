2 milioni di spettatori salutano Domenica IN che chiude al 17% di share (Di lunedì 28 giugno 2021) Senza dubbio l’edizione più difficile e complicata di Domenica IN quella che si è chiusa il 27 giugno 2021 con l’ultima puntata. Mara Venier però, nonostante tutto, è stata capace di incassare super ascolti da settembre a giugno, senza mai faticare. Una Domenica In che ha incassato ascolti d’oro, anche nei mesi più difficili, anche nelle ultime puntate, quelle estive che da sempre subiscono un calo. Una Domenica IN che ha dato spazio all’attualità e che però non ha perso strada facendo gli ascolti. Certo il prossimo anno ci si dovrà rinnovare, si dovrà avere una scaletta più ordinata, non si potrà improvvisare, perchè se in questo ultimo ... Leggi su ultimenotizieflash (Di lunedì 28 giugno 2021) Senza dubbio l’edizione più difficile e complicata diIN quella che si è chiusa il 27 giugno 2021 con l’ultima puntata. Mara Venier però, nonostante tutto, è stata capace di incassare super ascolti da settembre a giugno, senza mai faticare. UnaIn che ha incassato ascolti d’oro, anche nei mesi più difficili, anche nelle ultime puntate, quelle estive che da sempre subiscono un calo. UnaIN che ha dato spazio all’attualità e che però non ha perso strada facendo gli ascolti. Certo il prossimo anno ci si dovrà rinnovare, si dovrà avere una scaletta più ordinata, non si potrà improvvisare, perchè se in questo ultimo ...

