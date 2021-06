150 euro ai giovani fino ai 25 anni che si vaccinano: la trovata del governo greco (Di lunedì 28 giugno 2021) Centocinquanta euro per tutti i giovani fino ai 25 anni che si vaccineranno contro il Coronavirus. È la misura annunciata nelle scorse ore dal primo ministro Kyriakos Mitsotakis per dare una spinta decisiva alla campagna di vaccinazione. Ma soprattutto per rilanciare l’economia. 150 euro ai giovani fino ai 25 anni che si vaccinano: la trovata L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di lunedì 28 giugno 2021) Centocinquantaper tutti iai 25che si vaccineranno contro il Coronavirus. È la misura annunciata nelle scorse ore dal primo ministro Kyriakos Mitsotakis per dare una spinta decisiva alla campagna di vaccinazione. Ma soprattutto per rilanciare l’economia. 150aiai 25che si: laL'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

Ultime Notizie dalla rete : 150 euro La Grecia offre il 'freedom pass' ai giovani: vaccinazioni in cambio di denaro Il governo di Atene offre una ricompensa, pari a 150 euro, ai ragazzi tra i 18 e i 25 anni che hanno ricevuto almeno una dose di vaccino. Il vaccino di scambio ha trovato infatti giurisdizione in Grecia: se non per scelta etica, almeno per soldi, i ...

Cashback: conto alla rovescia. Scatta il bonus da 150 euro! Trend-online.com Vaccino Covid per i giovani: in Grecia vale 150 euro Ricevere il vaccino in Grecia per chi, tra i cittadini ellenici, ha tra i 18 ed i 25 anni assicura un benefit da 150 euro. La notizia suscita particolare curiosità, ma va verso quella che è una ...

La Grecia offre il "freedom pass" ai giovani: vaccinazioni in cambio di denaro La ricompensa sarà pari a 150 euro, ai ragazzi tra i 18 e i 25 anni che hanno ricevuto almeno una dose di vaccino. L'intento, dichiarato dal primo ministro Kyriakos Mitsotakis, è quello di vaccinare p ...

