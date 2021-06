13 anni e già uno stile suo | diverso dalla famosa mamma | la figlia super vip oggi è così

Leggi su caffeinamagazine

(Di lunedì 28 giugno 2021) Della suasi parla in continuazione. Sulla cresta dell’onda da, ultimamente la star,52enne ma più bella che mai, è finita al centro della cronaca rosa per un clamoroso ritorno di fiamma. Finita la sua lunga storia d’amore a cui era seguita persino una proposta di matrimonio, è stata più e più volte beccata con l’ex, attore di fama mondiale. Poi, proprio di recente, è arrivata la ‘prova regina’: i paparazzi hanno catturato un bacio appassionato che ha spazzato via ogni dubbio. Stiamo ovviamente parlando di Jennifer Lopez e Ben Affleck. Ma ora parliamo di sua ...