Zazzaroni | “Di Lorenzo spaventato lo terrei fuori | ecco il sostituto Cambierei pure Insigne”

(Di domenica 27 giugno 2021) Ivanvota per tenere Didalla formazione dell’Italia i due calciatori del Napoli. Gli azzurri giocheranno venerdì 2 luglio la partita dei quarti di finale degli Europei di calcio. Nonostante Disiano tra i migliori giocatori della Nazionale di Roberto Mancini, il giornalista preferirebbe tenerlidal prossimo match di Euro2020.le parole a Radio 24 di: Sarebbe un miracolo calcistico se battessimo Belgio o Portogallo. Mancini ha cambiato radicalmente la sua squadra, fa ...

Advertising

MondoNapoli : Zazzaroni: 'Di Lorenzo? Spaventato nelle partite importanti' - - frankneapolitan : Ancora date retta a chi pubblica una prima pagina del genere? ?? - Rompipallone_ : Italia, Zazzaroni: 'Nel match dei quarti terrei fuori sia Di Lorenzo che Insigne, senza VAR saremmo già a casa'… - gilnar76 : Italia, Zazzaroni: ... #Abbiamounsognonelcuore #Animaazzurra #Calcionapoli #Cuoredinapoli #Forzanapoli… - Lucavad72 : RT @tuttonapoli: Zazzaroni: 'Nelle partite importanti Di Lorenzo sembra spaventato e Insigne lo perdi. Li terrei fuori' -

Ultime Notizie dalla rete : Zazzaroni Lorenzo

Ivan, direttore del Corriere dello Sport, è intervenuto nel corso di 'Tutti Convocati' su Radio24:Napoli - Ivan, direttore del Corriere dello Sport, analizza in un editoriale la vittoria per 0 - 3 di Turchia - Italia .Ivan Zazzaroni, direttore de Il Corriere dello Sport, è intervenuto ai microfoni di Radio 24. Zazzaroni ha posto l'accento sull'apporto di Insigne e Di ...Ivan Zazzaroni, direttore del Corriere dello Sport, è intervenuto ai microfoni di Radio 24 per parlare dell'Italia.