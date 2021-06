Yamaha domina e Quartararo gongola | “In vacanza con tanti punti”

Leggi su sport.periodicodaily

(Di domenica 27 giugno 2021) La gara di questa domenica di fine giugno ha chiuso ufficialmente la prima parte della stagione MotoGP 2021. La pausa che durerà fino al primo weekend di agosto sarà un modo per team e piloti per ricaricare le batterie per la seconda metà di stagione e soprattutto per provare a prendere Fabio, l’assolutotore fin qui della stagione. Noi intanto salutiamo le piste del motomondiale con le dichiarazioni post Gara del GP di Assen. Post Gara GP di Assen: cosa hanno detto i migliori? La gara di Assen che ha chiuso la prima metà della stagione è stata senza dubbio all’insegna della. Le due moto ufficiali della casa ...