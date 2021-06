World League | Di Fulvio spinge il Settebello contro la Grecia

Advertising

Gazzetta_it : Pallanuoto, World League: il Settebello batte anche la Grecia @FINOfficial @fina1908 - waterpoloitaly : #waterpoloitaly World League.L'Italia vince anche con la Grecia. Francesco Di Fulvio realizza un poker - zazoomblog : LIVE Italia-Grecia 11-8 World League pallanuoto in DIRETTA: Di Fulvio regala la vittoria al Settebello! - #Italia-… - sportface2016 : #Pallanuoto, #SuperfinalWorldLeague: #Italia in scioltezza contro la #Grecia, termina 11-8 - zazoomblog : LIVE Italia-Grecia 1-1 World League pallanuoto in DIRETTA: pareggio alla fine del primo quarto! - #Italia-Grecia… -

Ultime Notizie dalla rete : World League

Due su due, ma stavolta è un esame più duro. A Tbilisi, nella seconda giornata della Final Eight di, il Settebello batte la Grecia e ipoteca il primato nel girone. "È stata una bella battaglia tra due squadre un po' stanche", commenta il c.t. Sandro Campagna dopo l'11 - 8 che fa seguito ...Il Settebello campione del mondo prosegue spedito la marcia nelle Superfinal di, in scena a Tbilisi, in Georgia. Dopo aver battuto ieri il Kazakistan per 17 - 11 gli azzurri hanno battuto 11 - 8 (1 - 1, 4 - 3, 4 - 3, 2 - 1) la Grecia. Contro gli ellenici da segnalare ...L’Italia batte anche la Grecia e si prende il primato del girone A nella Superfinal World League 2021 di pallanuoto. Gli uomini di Sandro Campagna si impongono per 11-8 in una partita sostanzialmente ...CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17.30 Grazie per averci seguito e appuntamento al prossimo live! 17.25 Grande partita dell'Italia che si prende il primato del girone battendo una combattiva ...