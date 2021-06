Volley, Nations League: il Brasile trionfa in rimonta contro la Polonia e conquista il trofeo (Di domenica 27 giugno 2021) Il Brasile vince la Nations League di Volley maschile 2021. I Verdeoro in finale hanno sconfitto la Polonia con il punteggio di 22-25 25-23 25-16 25-14. Migliori in campo Wallace con 22 punti messi a referto e Leal con 17 punti messi giù nell’ultimo atto della manifestazione. E’ una partita dai due volti, con le squadre che si equivalgono per i primi due set poi il Brasile prende in mano il pallino del gioco e dilaga. I polacchi provano subito ad allungare e si portano 8-6. I ragazzi di Vital Heynen nonostante la grande qualità degli avversari riesce a tenere a bada la voglia di rientrare ... Leggi su oasport (Di domenica 27 giugno 2021) Ilvince ladimaschile 2021. I Verdeoro in finale hanno sconfitto lacon il punteggio di 22-25 25-23 25-16 25-14. Migliori in campo Wallace con 22 punti messi a referto e Leal con 17 punti messi giù nell’ultimo atto della manifestazione. E’ una partita dai due volti, con le squadre che si equivalgono per i primi due set poi ilprende in mano il pallino del gioco e dilaga. I polacchi provano subito ad allungare e si portano 8-6. I ragazzi di Vital Heynen nonostante la grande qualità degli avversari riesce a tenere a bada la voglia di rientrare ...

Advertising

sbonaccini : Strepitoso Brasile trascinato da @brunorezende1 e #Leal alla vittoria in Volley Nations League. Vi aspettiamo al… - stefano_gatto97 : RT @Gazzetta_it: Nations League, il Brasile batte la Polonia, prove generali di Olimpiade #VolleyNationsLeague - Gazzetta_it : Nations League, il Brasile batte la Polonia, prove generali di Olimpiade #VolleyNationsLeague - zazoomblog : LIVE Brasile-Polonia 2-1 (22-25 25-23 25-16 10-8) finale Volley Nations League maschile 2021: PUNTEGGIO in DIRETTA… - sportface2016 : #VNL2021 Oro al #Brasile : #Polonia sconfitta in finale -