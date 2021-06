Volley femminile, Italia lanciata verso le Olimpiadi: 13 convocate da Mazzanti, chi sarà l’ultima tagliata? (Di domenica 27 giugno 2021) Davide Mazzanti, CT della Nazionale Italiana di Volley femminile, si appresta a scegliere le dodici giocatrici per le Olimpiadi di Tokyo 2021. I Giochi inizieranno tra meno di un mese (venerdì 23 luglio), dunque il tecnico è ormai prossimo alle convocazioni per la rassegna a cinque cerchi. In gruppo sono rimaste soltanto 13 atlete, bisognerà tagliarne ancora una prima di conoscere le 12 azzurre che andranno a caccia di una medaglia in Giappone. Mazzanti dovrebbe lasciare a casa una centrale, almeno queste sono le sue intenzioni dichiarate: Cristina Chirichella, Anna Danesi, Raphaela Folie ... Leggi su oasport (Di domenica 27 giugno 2021) Davide, CT della Nazionalena di, si appresta a scegliere le dodici giocatrici per ledi Tokyo 2021. I Giochi inizieranno tra meno di un mese (venerdì 23 luglio), dunque il tecnico è ormai prossimo alle convocazioni per la rassegna a cinque cerchi. In gruppo sono rimaste soltanto 13 atlete, bisognerà tagliarne ancora una prima di conoscere le 12 azzurre che andranno a caccia di una medaglia in Giappone.dovrebbe lasciare a casa una centrale, almeno queste sono le sue intenzioni dichiarate: Cristina Chirichella, Anna Danesi, Raphaela Folie ...

Advertising

Campioni_cn : Volley Femminile: Terminati i Play-off in B1…Ecco le 6 formazioni promosse in A2 - LatinLoser : Io ad ogni partita di beach volley femminile ?? - FipavCRVeneto : L’Imoco Volley Pool Piave San Donà is on fire, 3-0 al Giorgione Pallavolo 1969 in finale ed è Campione Regionale U… - Lazio_TV : PALLAVOLO FEMMINILE: VOLLEY POMEZIA PROMOSSA IN B1 (VIDEO). - laprovinciacr : Volley femminile. Enercom Fimi #Crema in trionfo, è promozione in serie B1 -

Ultime Notizie dalla rete : Volley femminile Torneo Serie Nazionale: i vincitori della tappa di Sanremo In Aggiornamento: Si è conclusa quest' oggi la 2° Tappa del Torneo Serie Nazionale di beach volley. A fare da scenario a questo evento è stato la struttura balneare "Bagni Italia" di Sanremo (...femminile

Diretta/ Brasile Polonia (risultato finale 3 - 1) Verdeoro vinco la Nations league! DIRETTA BRASILE POLONIA (RISULTATO FINALE 3 - 1) VERDEORO CAMPIONI Il Brasile vince la Nations league 2021 di volley maschile! Dopo il KO della squadra femminile nella prova contro gli Stati Uniti di pochi giorni fa, è riscatto per i sudamericani, che battono i campioni del mondo in carica con un eccellente 3 ...

VOLLEY FEMMINILE / Clementina 2020 niente A2 la Lilliput è più forte (0-3) QDM Notizie Caldarola Volley in festa 1' di lettura 27/06/2021 - Il Caldarola Volley al femminile vincendo per 3 set a 2 sulla Sacrata Pallavolo Civitanova Marche si laurea Campione Provinciale 2020/2021 aggiudicandosi la prima Coppa Ital ...

Italia femminile verso Tokyo: 13 convocate per l'ultimo stage Il ct Mazzanti si tiene un dubbio in vista di Tokyo: i nomi che saranno a Caorle dal 29 giugno al 2 luglio prima della partenza per la Serbia.

In Aggiornamento: Si è conclusa quest' oggi la 2° Tappa del Torneo Serie Nazionale di beach. A fare da scenario a questo evento è stato la struttura balneare "Bagni Italia" di Sanremo (...DIRETTA BRASILE POLONIA (RISULTATO FINALE 3 - 1) VERDEORO CAMPIONI Il Brasile vince la Nations league 2021 dimaschile! Dopo il KO della squadranella prova contro gli Stati Uniti di pochi giorni fa, è riscatto per i sudamericani, che battono i campioni del mondo in carica con un eccellente 3 ...1' di lettura 27/06/2021 - Il Caldarola Volley al femminile vincendo per 3 set a 2 sulla Sacrata Pallavolo Civitanova Marche si laurea Campione Provinciale 2020/2021 aggiudicandosi la prima Coppa Ital ...Il ct Mazzanti si tiene un dubbio in vista di Tokyo: i nomi che saranno a Caorle dal 29 giugno al 2 luglio prima della partenza per la Serbia.