Volley femminile | collegiale Caorle | le convocate del ct Mazzanti

Il ct Davide Mazzanti ha diramato l'elenco delle tredici pallavoliste convocate per il collegiale in programma a Caorle da martedì 29 giugno a venerdì 2 luglio. Le Azzurre partiranno poi alla volta di Belgrado, dove è previsto uno stage con la Serbia con partite amichevoli il 5, il 7 e il 9 luglio. Ecco quindi l'elenco delle convocate, da cui poi ne verrà "tagliata" una in vista di Tokyo 2020: Caterina Bosetti, Cristina Chirichella, Anna Danesi, Monica De Gennaro, Paola Egonu, Sarah Fahr, Raphaela Folie, Alessia Gennari, Ofelia Malinov, Alessia Orro, Elena Pietrini, Indre Sorokaite, Myriam Sylla.

