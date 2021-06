Volkswagen | stop a vendita motori a combustione in Europa entro 2035

(Di domenica 27 giugno 2021) Roma, 27 giu. (Adnkronos) –verso l’addio al motore a. La casa automobilistica tedesca non venderà piùil. Ad annunciarlo è è il direttore delle vendite del gruppo, Klaus Zellmer in un’intervista al quotidiano tedesco ‘Münchner Merkur’. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

In qualità di produttore di grandi volumi', ha aggiunto Zellmer, 'la Volkswagen deve adattarsi alla velocità di trasformazione delle singole regioni geograriche.