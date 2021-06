VIDEO Tragedia Miami, Matuidi alle famiglie delle vittime: “Siamo con voi” (Di domenica 27 giugno 2021) L'ex giocatore della Juventus in forza all'Inter Miami ha espresso il suo cordoglio dopo il crollo di un palazzo di 12 piani Leggi su mediagol (Di domenica 27 giugno 2021) L'ex giocatore della Juventus in forza all'Interha espresso il suo cordoglio dopo il crollo di un palazzo di 12 piani

Advertising

RaiPlay : La sera del #27giugno 1980 il il volo IH870 partito da Bologna scompare dai radar, caduto nel mare di #Ustica. 81 l… - riviera24 : “Un amore in guerra”, Graziano Consiglieri racconta l’ultima fatica scritta con Claudia Simone - Sanremo. C’è la tr… - arcoll86 : RT @bauhouse65: #alfredinorampi @SkyItalia come rompere le ????alla??anche dentro questa tragedia!??inaudito! @andagn @BennyAleMagno @anomaleo… - Pippo_Moscuzza : RT @SkyTG24: Sono passati 41 anni dalla strage di #Ustica, la tragedia aerea che costò la vita a 81 persone - AnnaMariajuve : RT @bauhouse65: #alfredinorampi @SkyItalia come rompere le ????alla??anche dentro questa tragedia!??inaudito! @andagn @BennyAleMagno @anomaleo… -