VIDEO Repubblica Ceca-Olanda 2-0 dts: highlights e sintesi Europei 2021. Decisivi Holes e Schick (Di domenica 27 giugno 2021) La Repubblica Ceca ribalta il pronostico e batte l’Olanda nel match degli ottavi di finale degli Europei 2021. La nazione dell’Europa dell’Est si è imposta con netto 2-0 firmato da Tomáš Holeš e Patrik Schick. Gli Orange nella prima parte della sfida hanno tenuto in mano il pallino del gioco. La svolta è arrivata al 50? quando Matthijs De Ligt è stato espulso per un fallo di mano commesso fuori dall’area. Una decisione che ha completamente stravolto le prospettive. Al 68? i cechi trovano il vantaggio con Holes che spedisce di testa in rete un pallone che gli era stato ... Leggi su oasport (Di domenica 27 giugno 2021) Laribalta il pronostico e batte l’nel match degli ottavi di finale degli. La nazione dell’Europa dell’Est si è imposta con netto 2-0 firmato da Tomáš Holeš e Patrik. Gli Orange nella prima parte della sfida hanno tenuto in mano il pallino del gioco. La svolta è arrivata al 50? quando Matthijs De Ligt è stato espulso per un fallo di mano commesso fuori dall’area. Una decisione che ha completamente stravolto le prospettive. Al 68? i cechi trovano il vantaggio conche spedisce di testa in rete un pallone che gli era stato ...

Advertising

repubblica : Chiellini: 'Ecco perché non ci inginocchiamo'. Poi dice 'nazismo' invece di 'razzismo' - repubblica : Giuliana Danzè picchiata dal compagno, mostra il viso tumefatto in un video - repubblica : L’invasione dei tifosi olandesi a Budapest: maxi assembramento e niente mascherine - AlexRotaConti1 : RT @acmilan: Attack and defence, the hunter @KJ_Huntelaar and the colossus Stam ahead of #NED ?? #CZE ?? Attacco e difesa, il cacciatore Hun… - todorov_denis : RT @borghi_claudio: Mannaggia... ecco perché hanno perso... Euro2020, l’invasione dei tifosi olandesi a Budapest: maxi assembramento e ni… -