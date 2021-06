"Vi dico quanto durerà il governo Draghi" (Di domenica 27 giugno 2021) A tu per tu con Alessandro Morelli, vice ministro delle Infrastrutture con la passione per l'Inter e per Milano. Al Giornale.it spiega come il governo Draghi vuole costruire l'Italia del futuro Leggi su ilgiornale (Di domenica 27 giugno 2021) A tu per tu con Alessandro Morelli, vice ministro delle Infrastrutture con la passione per l'Inter e per Milano. Al Giornale.it spiega come ilvuole costruire l'Italia del futuro

Advertising

RicagniB : RT @_Furiaceca: Cosa vuole dimostrare con questo inutile tweet secondo voi? Che non ha visto le sostituzioni o quanto è razzista pure quand… - arusso414 : Infami voi e gli africani. Ebbene io lo dico non sopporto piu colorati in quanto per la maggior parte delinquenti,… - NaRDoViGNaLi : @HuffPostItalia 'e io lo dico alla maestra' Ma quanto è stupido Salvini!? - _Furiaceca : Cosa vuole dimostrare con questo inutile tweet secondo voi? Che non ha visto le sostituzioni o quanto è razzista pu… - Candy__Cookie__ : @MFleebaag Ti dico che durante quella partita da quanto ho saltato ho sfondato il divano del salotto…. -