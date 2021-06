Verstappen vince il GP di Stiria e allunga nel mondiale (Di domenica 27 giugno 2021) L’Austria si tinge di arancione con la vittoria di Verstappen. Secondo Hamilton, Bottas completa il podio. La Ferrari infiamma il GP di Stiria Max Verstappen vince e domina il GP di Stiria, staccando di oltre quindici secondi Hamilton e quasi trenta Bottas. Ottimo passo gara della Ferrari, che gira a livello dei migliori ma a causa di una brutta qualifica e di un problema all’ala di Leclerc ad inizio gara, non va oltre la sesta e settima posizione. La gara Si spengono i semafori e parte subito bene Verstappen, che tiene la posizione su Hamilton. Molto bene anche Leclerc, che ... Leggi su zon (Di domenica 27 giugno 2021) L’Austria si tinge di arancione con la vittoria di. Secondo Hamilton, Bottas completa il podio. La Ferrari infiamma il GP diMaxe domina il GP di, staccando di oltre quindici secondi Hamilton e quasi trenta Bottas. Ottimo passo gara della Ferrari, che gira a livello dei migliori ma a causa di una brutta qualifica e di un problema all’ala di Leclerc ad inizio gara, non va oltre la sesta e settima posizione. La gara Si spengono i semafori e parte subito bene, che tiene la posizione su Hamilton. Molto bene anche Leclerc, che ...

