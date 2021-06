Verstappen trionfa al Gp della Stiria | Sainz sesto

(Di domenica 27 giugno 2021) Maxvince il Gp, ottava prova del Mondiale di Formula 1 sul circuito di casaRed Bull, e allunga in testa alla classifica su Lewis Hamilton, secondo al traguardo. Terzo sul...

La Gazzetta dello Sport

Maxvince il Gp della Stiria , ottava prova del Mondiale di Formula 1 sul circuito di casa della Red Bull, e allunga in testa alla classifica su Lewis Hamilton, secondo al traguardo. Terzo sul ...Maxvince il Gp della Stiria, ottava prova del Mondiale di Formula 1 sul circuito di casa della Red Bull, e allunga in testa alla classifica su Lewis Hamilton, secondo al traguardo. Terzo sul ...(ANSA) – ROMA, 27 GIU – “Oggi la macchina era perfetta, che bella da guidare!”. Così Max Verstappen dopo il trionfo al Red Bull Ring. “Ho sentito subito che la vettura aveva un grande bilanciamento. H ...Max Verstappen vince il Gp della Stiria, ottava prova del Mondiale di Formula 1 sul circuito di casa della Red Bull, e allunga in testa alla classifica su Lewis Hamilton, secondo al traguardo. Terzo s ...