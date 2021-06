Variante Delta, Ricciardi: “Mantenere distanza e mascherina” (Di domenica 27 giugno 2021) Contro la Variante Delta, “i vaccini da soli non bastano: per la sua contagiosità e per il fatto che è difficile raggiungere la copertura vaccinale del 90/95% che consentirebbe di ottenere un’immunità di popolazione, è necessario adottare tutte le cautele comportamentali e istituzionali finalizzate a evitare un’ulteriore ondata epidemica”. Lo scrive Walter Ricciardi, consulente del ministro della Salute per l’emergenza coronavirus e docente di Igiene all’università Cattolica di Roma, in un editoriale su ‘Avvenire’. Per questo “da un punto di vista individuale – continua Ricciardi – il rispetto della ... Leggi su italiasera (Di domenica 27 giugno 2021) Contro la, “i vaccini da soli non bastano: per la sua contagiosità e per il fatto che è difficile raggiungere la copertura vaccinale del 90/95% che consentirebbe di ottenere un’immunità di popolazione, è necessario adottare tutte le cautele comportamentali e istituzionali finalizzate a evitare un’ulteriore ondata epidemica”. Lo scrive Walter, consulente del ministro della Salute per l’emergenza coronavirus e docente di Igiene all’università Cattolica di Roma, in un editoriale su ‘Avvenire’. Per questo “da un punto di vista individuale – continua– il rispetto della ...

